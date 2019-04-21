В Варшаве проголосовали 1806 граждан Украины, очередь в 200 метров

Новости Украины: На избирательном участке в посольстве Украины в Польше проголосовали 1806 избирателей, для того, чтобы проголосовать, необходимо ждать примерно 1,5 часа.

По состоянию на 12:00 на избирательном участке в посольстве Украины в Польше проголосовали 1806 избирателей. Такие данные приводит сообщество "Украинцы в Польше".

В Варшаве еще до открытия участка выстроилась очередь из избирателей. По состоянию на сейчас очередь растянулась на более чем 200 метров, в ней стоит примерно 600 человек. Для того, чтобы проголосовать, необходимо ждать примерно 1,5 часа.

В Кракове украинцы голосуют в помещении консульства и там, по словам очевидцев, небольшая очередь из нескольких десятков человек.

Отметим, что во время первого тура голосование на участке в Варшаве пришлось продолжить после 20:00 из-за большого количества желающих проголосовать.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок #900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии. Голосование там уже завершилось.