Новости Украины: Посольство Украины в США сообщило, что началось голосование во втором туре выборов президента Украины.

Голосование на выборах президента Украины началось в США, сообщило посольство Украины в США в соцсети Twitter.

"В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины. Открылся заграничный избирательный участок в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 21 апреля 2019 г.

В Вашингтоне сейчас 08:30.

Как сообщалось, на избирательном участке в посольстве Украины в Польше проголосовали 1806 избирателей, для того, чтобы проголосовать, необходимо ждать примерно 1,5 часа.

Также, в Австралии завершилось голосование на выборах президента Украины, явка составила 7,2%.