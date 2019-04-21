Выборы Президента 2019: второй тур
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В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины

В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины
16:08 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины: Посольство Украины в США сообщило, что началось голосование во втором туре выборов президента Украины.

Голосование на выборах президента Украины началось в США, сообщило посольство Украины в США в соцсети Twitter.

"В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины. Открылся заграничный избирательный участок в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на избирательном участке в посольстве Украины в Польше проголосовали 1806 избирателей, для того, чтобы проголосовать, необходимо ждать примерно 1,5 часа.

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Также, в Австралии завершилось голосование на выборах президента Украины, явка составила 7,2%.

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США, Вашингтон, Посольство Украины в США, Выборы 2019: Второй тур.
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