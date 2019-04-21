Второй тур выборов: как Украина выбирает президента (Фото) В Украине 21 апреля 2019 года проходит второй тур голосования на выборах президента. Голосование на избирательных участках в Украине стартовало в 8 утра по киевскому времени, а должно заврешиться - в 20:00. С самого утра на большинстве избирательных участков в Украине больших очередей не наблюдалось. Да и официальные данные от ЦИК по состоянию на 11:00 показали активность избирателей по Украине на уровне чуть более 18%. Возможно, частично это связано с празднованием сегодня Вербного воскресенья, ведь многие украинцы с утра сначала направились в церковь на утреннюю службу. Однако такая явка все равно несколько выше, чем в первом туре - тогда по состоянию на 11:00 проголосовали 16,23%.