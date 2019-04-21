ЦИК обнародовала первые официальные данные президентских выборов

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия начала подсчитывать результаты выборов президента Украины.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22:00 обработала 1% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационно-аналитической системы "Выборы" в ЦИК. Смотрите на Телеграфе все онлайн результаты выборов Президента Украины 2019: результаты голосования (по областям, округам, кандидатам), явка избирателей, данные экзит-полов.

По результатам подсчета лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за него отдали голоса 70,36% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него проголосовали 27,29% граждан.

Отметим, по результатам сегодняшнего Национального экзит-пола, на выборах лидирует Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко. Кроме того, известно, как распределились голоса за кандидатов по регионам. За претендента на пост президента запад отдал 57,0%, центр 73,0%, юг 85,4%, восток 87,7%. За действующего президента соответственно проголосовали 41,3%, 28,0%, 13,4% и 11,2%.