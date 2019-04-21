Выборы Президента 2019: второй тур
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Понедельник, 22.04.2019
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Окончательные данные Национального экзит-пола: Зеленский установил исторический рекорд

Окончательные данные Национального экзит-пола: Зеленский установил исторический рекорд
22:49 Вс, 21 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Порошенко – 25,5% - итоговые данные Национального экзит-пола.

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины с поддержкой 73% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 25,5%, свидетельствуют итоговые данные Национального экзит-пола.

Такие результаты опроса по состоянию на 20:00 воскресенья были обнародованы на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

Испорченных бюллетеней - 1,5%.

Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

Зеленский после экзит-пола: Я вас не подведу

Ранее наибольшее количество голосов в истории независимой Украины получил на первых президентских выборах в 1991 году Леонид Кравчук – за него тогда проголосовали 19,6 млн или 61,6% избирателей в первом туре.

На вторых президентских выборах в 1994 году ни один из кандидатов не набрал 50% голосов в первом туре, а во втором победителем стал Леонид Кучма с 52,15% голосов избирателей. Он стал вторым президентом Украины, и на данный момент единственным, возглавлявшим государство две каденции подряд. На выборах в 1999 году во втором туре он лидировал с результатом 56,25% голосов.

На выборах в 2004 году по результатам второго тура, который впоследствии был признан не соответствующим реальному волеизъявлению избирателей, победил Виктор Янукович, набравший 49,42% голосов избирателей, но в проведенном повтором втором туре лидером стал его оппонент Виктор Ющенко, набравший 51,99% голосов.

Выборы 2019 второй тур: результаты экзит-полов и данные ЦИК (онлайн-трансляция)

В.Янукович победил на выборах в 2010 году: во втором туре получил 48,95% голосов избирателей.

Следующие выборы президента Украины прошли в 2014 году и были досрочными. В первом туре, набрав 54,7% голосов избирателей, победил Петр Порошенко, который стал пятым главой украинского государства; второй тур не проводился.

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