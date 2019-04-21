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Канцлер Австрии поздравил Зеленского с победой и призвал его к сотрудничеству

Канцлер Австрии поздравил Зеленского с победой и призвал его к сотрудничеству
23:01 Вс, 21 Апрель 2019 Телеграф

Новости Украины: Канцлер Австрии поздравил в воскресенье Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и призвал ее продолжить необходимые реформы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил в воскресенье Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, сообщает УНН со ссылкой на австрийские СМИ.

"Я с нетерпением жду нашего сотрудничества для дальнейшего углубления наших хороших двусторонних отношений", — заявил Курц, официальное заявление которого было распространено Австрийским агентством печати.

По словам канцлера, Австрия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины, и поэтому заинтересована в хорошем экономическом развитии этой страны. "Я призываю президента Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией", — указал Курц.

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По словам Курца, Вена по-прежнему не признает аннексию Крыма Россией и настаивает на освобождении украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. "Австрия придерживается санкций Европейского союза против России и требует, чтобы была восстановлена территориальная целостность страны", — отметил канцлер.

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Владимир Зеленский, Канцлер Австрии, Себастьян Курц, Выборы 2019: Второй тур.
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