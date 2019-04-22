Выборы Президента 2019: второй тур
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Понедельник, 22.04.2019
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ЦИК обработала 95,06% протоколов: последние данные

ЦИК обработала 95,06% протоколов: последние данные
10:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия обработала 95,06% протоколов: у Владимира Зеленского 73,17% голосов избирателей, а у Петра Порошенко - 24,5% голосов.

За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 95,06% электронных протоколов.

В.Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области. Там за П.Порошенко проголосовало 62% избарателей, за В.Зеленского - 34%. Признаны недействительными 2,32% избирательных бюллетеней.

Напомним, по итогам обработки 100% электронных протоколов в заграничном избирательном округе на повторных выборах президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 54,73% избирателей, его оппонент Владимир Зеленский заручился голосами 44,78% проголосовавших. Для голосования на повторных выборах президента Украины за рубежом в посольствах и консульствах Украины, как и в первом туре, в 72 странах мира был сформирован 101 заграничный избирательный участок. Больше всего участков открыли в Германии – 5, США, Польше, Италии (по 4), а также Канаде, Испании и Турции (по 3). Всего для голосования 21 апреля ЦИК передала в зарубежные избирательные участки 436 тыс. 528 бюллетеней, а на момент окончания голосования в списки избирателей на этих участках были внесены 448тыс. 896 граждан Украины.

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Все по теме:

Петр Порошенко, Результаты, Данные, Владимир Зеленский, ЦИК Украины, Выборы 2019: Второй тур, Заграничные округа, Обработано протоколов.
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