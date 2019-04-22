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Мэр Киева поздравил Зеленского и заявил, что Киев ждет от него больше денег

Мэр Киева поздравил Зеленского и заявил, что Киев ждет от него больше денег
16:16 Сегодня Телеграф Фото: kiev.klichko.org

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост главы государства и заявил, что город расчитывает на его поддержку.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента. Об этом сообщает его пресс-служба.

"За вас отдала голоса и значительная часть киевлян. Как мэр столицы поздравляю вас с избранием на высший пост в государстве", - сказал Кличко.

Он добавил, что киевская община ждет от нового президента, что он будет способствовать принятию закона о столице и оставит городу больше денег.

"Когда 100% НДФЛ оставалось в бюджете Киева, учитывая статус столицы, а также – повышенную нагрузку на инфраструктуру города. Сегодня же из бюджета каждого города Украины забирают 40% налога на доходы физических лиц в Госбюджет. А в отношении столицы действует дискриминационная норма – у нас отчисляют 60%!", - напомнил Кличко.

По его словам, это сказывается на комфорте киевлян.

"Эти средства нужны нам на ремонт дорог, мостов, на обновление "уставшего" городского хозяйства. Поэтому столица рассчитывает на необходимую поддержку главы государства", - сказал мэр Киева.

Он пожелал Зеленскому сил и мудрости в принятии решений и осуществлении изменений.

"Наша цель – европейские стандарты жизни и демократические свободы для каждого украинца", - сказал Кличко.

Он также поблагодарил президента Петра Порошенко за те изменения, которые он начал в стране.

За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,46% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 99% электронных протоколов. Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области. Там за П.Порошенко проголосовало 62% избирателей, за В.Зеленского - 34%.

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Виталий Кличко, ЦИК, Мэр Киева, Владимир Зеленский, Результаты голосования, Выборы 2019: Второй тур.
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