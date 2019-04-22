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В ГПСУ отреагировали на возможное возвращение Саакашвили в Украину

В ГПСУ отреагировали на возможное возвращение Саакашвили в Украину
18:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ГПСУ заявила, что бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, заявивший о намерении приехать в Украину, не имеет оснований для законного въезда в Украину.

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, не имеет оснований для законного въезда в Украину.

"Данное лицо в сентябре 2017 года незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов. В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года", - сообщается на официальном сайте украинского пограничного ведомства.

В Госпогранслужбе отметили, что действуют "исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий".

Как сообщалось, днем ранее М.Саакашвили заявил, что уже обратился к главе СБУ Василию Грицаку о снятии с него запрета на въезд в Украину. По его словам, у него уже есть билеты в Украину на 22 апреля, но для начала с него должно быть снято ограничение на въезд в страну. "У меня есть билет, но я уже обратился через юриста к главе СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде. Я очень хочу быть в Киеве", - заявил М.Саакашвили.

Саакашвили подал в суд на три украинских ведомства из-за выдворения в Польшу

Как сообщалось, 12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Органы власти Украины пояснили, что это было сделано в рамках процедуры реадмиссии, поскольку М.Саакашвили как лицо без гражданства незаконно пребывал на территории Украины, в которую въехал в сентябре 2017 года из Польши, что сопровождалось противостоянием его соратников с пограничниками и правоохранителями на границе.

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Грузия, ГПСУ, Михаил Саакашвили, Одесская ОГА.
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