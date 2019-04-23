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Парубий о решении суда по закону о переименовании УПЦ МП: Закон не отменен, он действует

Парубий о решении суда по закону о переименовании УПЦ МП: Закон не отменен, он действует
02:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Парубий заявил, что закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает абсурдным решение окружного административного суда Киева относительно переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата) и подчеркивает , что закон, обязывающий УПЦ (МП) сменить название, продолжает действовать.

"Решение окружного суда сегодня, конечно, является абсурдом", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" в эфире канала ICTV понедельник вечером.

"Подчёркиваю, закон не отменён, он действует", - заявил спикер.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название.

Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

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Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ (МП). Ведомство напоминает, что эти организации в течение 3 месяцев должны внести в свой устав изменения в части переименования и подать их на регистрацию в установленном порядке, а если они не будет выполнять требования закона о переименовании, их деятельность может быть прекращена решением суда.

В УПЦ (МП) утверждают, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная.

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Суд, УПЦ МП, Андрей Парубий.
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