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Вторник, 23.04.2019
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Гройсман о российском нефтяном эмбарго: Это непростая задача, но мы ее решим

Гройсман о российском нефтяном эмбарго: Это непростая задача, но мы ее решим
05:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КМУ

Новости Украины: Кабмин найдет решение для диверсификации рынка нефтепродуктов.

Правительство будет искать решение для дальнейшей диверсификации рынка нефтепродуктов и уменьшения зависимости в этой сфере от Беларуси и России.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"У нас рынок достаточно диверсифицирован, но мы, разумеется, еще в определенной степени зависимы от Беларуси, например. Мы найдем решение, которое позволит выйти из ситуации с минимальными потерями. Это непростая задача, но мы ее решим", - подчеркнул Гройсман.

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Он добавил, что у России есть одна задача - "поставить нас на колени". "Это не касается нашего отношения к России, это касается их отношения к нам. Они считают, что мы должны быть бедными, серыми и голодными, а они будут кормить нас подачками. Это их имперский взгляд", - сказал Гройсман.

Как сообщалось, на прошлой неделе РФ запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. А на днях Белорусская нефтяная компания временно ограничила экспорт нефтепродуктов в связи с ухудшением качества нефти.

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Россия, Нефть, Кабмин, Владимир Гройсман.
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