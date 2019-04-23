Савченко после освобождения из-под стражи пришла в Раду

Новости Украины: Внефракционный народный депутат Надежда Савченко впервые после выхода из-под стражи пришла в Верховную Раду.

Народный депутат Украины Надежда Савченко, освобожденная из-под стражи 16 апреля, во вторник утром прибыла в Верховную Раду.

"Надежда вернулась", - написала сестра нардепа Вера Савченко на своей странице в Фейсбуке.

Она проиллюстрировала свой пост фотографией, где видно, что Н.Савченко находится на площади Конституции у здания парламента.

В соцсетях также появились видео, из которых следует, что нардеп уже в здании Верховной Рады.

Пленарное заседание во вторник начнется в 10.00.

Как сообщалось, в ночь на 16 апреля 2019 года народного депутата Н.Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Надія Савченко повернулась у @verkhovna_rada Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM — ЧЕСНО (@chesno_movement) 23 апреля 2019 г.

Н.Савченко, которая подозревается правоохранительными органами в действиях, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, создании террористической группы или террористической организации и незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, находилась под стражей с 23 марта 2018 года.

Нардеп планирует принять участие в парламентских выборах осенью.