Скачать
Вторник, 23.04.2019
ЦИК обработали почти 100% бюллетеней: Зеленский опередил Порошенко в три раза
ЦИК обработали почти 100% бюллетеней: Зеленский опередил Порошенко в три раза
Москаль уходит с должности председателя Закарпатской ОГА
Москаль уходит с должности председателя Закарпатской ОГА
Результаты выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины
Принцу Луи - 1 год: Кейт Миддлтон поделилась новыми фото
Принцу Луи - 1 год: Кейт Миддлтон поделилась новыми фото

Савченко после освобождения из-под стражи пришла в Раду

Савченко после освобождения из-под стражи пришла в Раду
09:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Внефракционный народный депутат Надежда Савченко впервые после выхода из-под стражи пришла в Верховную Раду.

Народный депутат Украины Надежда Савченко, освобожденная из-под стражи 16 апреля, во вторник утром прибыла в Верховную Раду.

"Надежда вернулась", - написала сестра нардепа Вера Савченко на своей странице в Фейсбуке.

Она проиллюстрировала свой пост фотографией, где видно, что Н.Савченко находится на площади Конституции у здания парламента.

В соцсетях также появились видео, из которых следует, что нардеп уже в здании Верховной Рады.

Пленарное заседание во вторник начнется в 10.00.

Савченко: Больше я в тюрьму не сяду

Как сообщалось, в ночь на 16 апреля 2019 года народного депутата Н.Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Н.Савченко, которая подозревается правоохранительными органами в действиях, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, создании террористической группы или террористической организации и незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, находилась под стражей с 23 марта 2018 года.

Нардеп планирует принять участие в парламентских выборах осенью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Арест, Надежда Савченко, Вера Савченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 ​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
04 Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
05 Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Трамп летом посетит Британию
СМИ: Трамп летом посетит Британию
Теракты на Шри-Ланке: количество жертв возросло до 310
Теракты на Шри-Ланке: количество жертв возросло до 310
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Великий вторник 2019: что запрещено делать в этот день
Великий вторник 2019: что запрещено делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь