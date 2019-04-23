Судьи заявили о давлении: в деле по "Привату" появились новые подробности

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12:24 Сегодня Телеграф по материалам сайта oask.gov.ua Фото: ru.slovoidilo.ua

Новости Украины: В Окружном административном суде Киева объяснили, почему были приняты конкретные решения в деле о национализации "ПриватБанка".

В пресс-службе ведомства сообщили, что во время рассмотрения дела и принятия судебных решений на коллегию было оказано давление со стороны высшего руководства страны.

Так, на сайте Окружного админсуда появилась публикация о том, что судьи коллегии, которые принимали решение по национализации "ПриватБанка", обратились к Главе Высшего совета правосудия. В своих заявлениях представители Фемиды утверждают, что в этот период работы в их деятельность вмешивалась третья сторона. Ноту направили также в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований. В поданных заявлениях указывается совершение криминального правонарушения, которое должно быть рассмотрено согласно Криминального процессуального кодекса Украины.

В частности, судьи просят начать досудебное расследование относительно Петра Порошенко, Министра юстиции и Главы НБУ путем внесения ведомостей в Единый реестр досудебных расследований. С публикации сообщается, что "руководство государства, комментируя их решение о признании незаконным национализацию "ПриватБанка", сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность".

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Анализируя данный факт, в судьи считают, что такого рода действия высшего руководства страны были осуществлены с целью давления на судебный состав, рассматривающий дело. Участники коллегии считают, что этим была нарушена статья 376 ККУ, предусматривающая ответственность за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью препятствования исполнения им служебных обязанностей.

Также сторона обвинения утверждает, что представителями власти был нарушен еще один закон 109 ККУ, устанавливая контроль судов с целью "покорения собственной воле", а значит, преследование собственных интересов, что противоречит Конституции Украины. В своих заявления судьи просят принять реальные меры, дабы защитить суд от дальнейших противозаконных действий представителей власти и предупредить подобные случаи влияния в будущем.

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ГПУ, ПриватБанк, Суд, Закон, Конституция, Политики, Давление, Власть, Заявление, Расследование, Глава, Руководство, БЮРО, Коллегия, Окружной.
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