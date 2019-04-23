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Степан Кубив: "Нужно создать механизм защиты инфраструктурных объектов"

Степан Кубив: "Нужно создать механизм защиты инфраструктурных объектов"
15:45 Сегодня Телеграф Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: В Министерстве работают над созданием нового механизма защиты инфраструктурных объектов и ресурсов страны.

В ведомстве сообщили, что стратегические объекты Украины не имеют достаточной защиты, а необходимые предохранительные меры используются не регулярно и частично.

К таким выводам пришли участники учредительного заседания Межведомственной экспертной группы по вопросам защиты критической инфраструктуры. Первый премьер-министр Украины-Министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что на сегодняшний день система защиты инфраструктурных объектов сформирована не полностью. Обеспечение защиты стратегических ресурсов и предприятий осуществляется нерегулярно и бессистемно.

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"Следует в корне изменить подходы к защите объектов и ресурсов, являющиеся критически важными элементами системы и влияют на функционирование страны", - сообщает чиновник. Также он добавил. что экспертная группа обязана создать действенные инструменты для решения проблем в данной области и придерживаться этого до принятия необходимого законодательного акта в Верховной Раде.

Степан Кубив очертил ряд решений, необходимых для налаживания единой системы защиты. По его словам, они должны касаться различных сфер деятельности, должна проводится качественная координация и взаимодействие государственных органов и организаций. К тому же, как считает представитель ведомства, следует разработать изменения и внести их в законодательство Украины, включительно с созданием новых нормативных документов.

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