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РФ может избежать трибунала, отпустив украинских моряков до мая

РФ может избежать трибунала, отпустив украинских моряков до мая
18:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: У РФ есть возможность добровольно освободить украинских моряков до начала слушаний в Международном трибунале в начале мая.

Слушания в Международном трибунале по морскому праву (МТМП) по запросу Украины о применении временных мер с целью освобождения украинских моряков ориентировочно могут состояться 6-7 мая, до этого у Москвы есть возможность добровольно освободить украинских моряков, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Рассчитываем, что скоро Международный трибунал по морскому праву подтвердит наши требования. Сегодня-завтра будет окончательно объявлена дата слушаний в Гамбурге (предварительно – 6-7 мая). К тому времени Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли, и устранить нарушение международного права", - написала Е.Зеркаль на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Она отметила, что в ходе сегодняшнего обмена мнениями с РФ об освобождении украинских моряков и военных кораблей с российской стороны были озвучены аргументы, которые "только подтвердили нашу стартовую позицию, что речь идет именно о применении Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует иммунитет нашим военным кораблям и членам их экипажей".

Напомним, Москва кардинально поменяла тон переговоров с Киевом во время консультаций в Гааге в рамках иска Украины в Международный трибунал ООН по освобождению украинских судов и пленных моряков.

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МИД Украины, Украинские моряки, Елена Зеркаль, Международный трибунал по морскому праву, МТМП.
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