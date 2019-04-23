Туск созвонился с Зеленским и Порошенко: что обсуждалось

Новости Украины: Евросоюз в июле ожидает саммит Украина-ЕС с участием Владимира Зеленского.

Президент Европейского Совета Дональд Туск ожидает проведения саммита Украина-ЕС в июле 2019 года и поговорим об этом по телефону с побеждающим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.

"Во-первых, хороший телефонный разговор с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, который еще не вступил в должность. Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ожидаю нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", - написал он в своем микроблоге в Twitter во вторник.

Д.Туск также сообщил, что провел телефонный разговор с пока еще действующим президентом Петром Порошенко "после 5 лет хорошего сотрудничества".

"Конкурентные, свободные и справедливые президентские выборы с мирной передачей власти – лучшее доказательство прогресса и демократии в Украине", - подчеркнул президент Европейского Совета.

Напомним, Центризбирком подсчитал все 100% электронных протоколов в втором туре президентских выборов Украины.

Во втором туре выборов президента Украины за кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.