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Шимкив о проблемах с "переездом" АП: Все хотели переехать, всех давит это здание

Шимкив о проблемах с "переездом" АП: Все хотели переехать, всех давит это здание
00:45 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По словам Шимкива, теоретически возможно перевезти все из АП, но на это необходимо потратить время и ресурсы.

Перенос Администрации президента на улице Банковой в столице, о чем говорил шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский, будет стоить десятки миллионов долларов.

Об этом в интервью УП рассказал бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

"Это десятки миллионов долларов. Надо же построить новую инфраструктуру. Кто-то говорит, что вот есть коворкинг-спейсы. Но надо понимать, что вы приезжаете и платите аренду, пользуетесь их инфраструктурой, и обычно не 427 человек", - пояснил он.

"Вы должны посчитать, сколько будет стоить аренда, сколько будет стоить фитаут, перевозки, и вам же надо будет где-то жить, пока новый офис строится или организуется", - говорит экс-заместитель главы АП.

Он высказал предположение, что переезд можно организовать за год. Однако остается вопрос денег и бюджета.

"Это можно сделать либо за чьи-то деньги, или за деньги бюджета. В этом году, насколько я знаю, таких расходов в госбюджете не предусмотрено. А плюс все должно делаться на конкурсной основе, через тендеры на ПроЗорро. Многие из владельцев элитной недвижимости захотят сдать свое помещение президенту. Хотя другие люди из этих бизнес-центров будут "в восторге", потому что появятся рамки, кодтроль, допуск, ограничения", - отметил Шимкив.

Также он отметил другие аспекты, которые затрудняют переезд. Среди них - поиск здания с большими залами для проведения встреч и принятия делегаций и иностранных коллег, поиск места для архива с документами, библиотеки, кабинетов для 400 сотрудников, установление специально оборудованных комнат с дополнительным оборудованием, которое не позволяет снимать аудио или любой другой сигнал, а также возможность судебных исков от сотрудников АП на основе "существенных изменений условий труда".

"Например, заседание СНБО имеет такое требование. Есть оборудование, которое защищает такие заседания. Мы понимаем, что президент обсуждает критические вопросы. Это не просто "пацаны собрались поговорить". Это вопросы, касающиеся безопасности, разведки, военных действий - куча всего" , - пояснил Шимкив.

Так же он вспомнил о важности физических переходов позволяющих передвигаться между Администрацией, Кабинетом Министров, Верховной Радой.

"Это же нужно постоянно переезжать то в АП, то в Кабмин, то в Раду. Все это должно быть рядом чисто физически, чтобы этот процесс мог происходить. Все же эти перемещения занимают время. Нельзя брать одну структуру и рассматривать ее в отрыве от остальных. Это популизм!", - подчеркнул он.

По его словам, когда Порошенко стал президентом, в его окружении тоже говорили о переезде.

"Вообще идея переезда Администрации президента не нова. Ее активно продвигал и был драйвером Борис Ложкин. Мы дискутировали об этом, и у Бориса была любимый тезис, что "я хочу видеть здесь (в здании на Банковой - Ред.) Hilton или Marriott, а мы должны быть где-то, где есть пространство". Поскольку Александр Данилюк был тогда на многих наших совещаниях, а сейчас из штаба Зеленского звучат слова о Hilton или Marriott, то я понимаю, как этот тезис попала в тот штаб,"- отметил Шимкив.

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Он рассказал, что тогда у Порошенко рассматривали все варианты и считали расходы. Однако решили не переезжать, потому что это оказалось слишком дорого.

"Поверьте, все хотели переехать. Всех давит это здание", - сказал Шимкив.

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Киев, АПУ, Владимир Зеленский, Дмитрий Шимкив.
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