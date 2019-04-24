Министр национальной обороны Польши сказал, чего ожидает от Зеленского

Новости Украины: В Польше надеются, что Зеленский приблизит Украину к ЕС и НАТО.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выразил надежду, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приблизит Украину к Евросоюзу и НАТО.

Об этом Мариуш Блащак сказал в интервью Польскому радио.

"Избранный Президент получил очень сильный мандат. Надеюсь, что эта поддержка будет использована для приближения Украины к Евросоюзу и НАТО. Такие декларации звучат, это очень хорошо, мы очень рады, что такие заявления были сделаны новоизбранным Президентом", - отметил Блащак.

Как сообщалось ранее, представители польских партий различного направления поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.

21 апреля состоялось повторное голосование на очередных выборах Президента Украины. По данным ЦИК, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, Петр Порошенко - 24,45%.