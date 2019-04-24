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Среда, 24.04.2019
Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
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Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один

Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
05:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Советник Зеленского подчеркнул, что президент не может вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР", а с Путиным только при участии мощных мировых держав.

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский не должен вести переговоры с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" для прекращения войны на Донбассе, а переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут быть только при посредничестве ведущих мировых государств, убежден член команды советников В.Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

"Мы не можем остаться один на один с Российской Федерацией, потому что тогда не решим эту проблему. И я никогда не поддержу, чтобы новый президент Украины сел за стол переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Я в принципе не допускаю того, что Украина может разговаривать с этими людьми", - сказал он в программе "Drozdov" на телеканале ZIK во вторник вечером.

И.Апаршин считает, что возможные переговоры В.Зеленского с В.Путиным должны проходить в присутствии представителей США и Великобритании. "Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я верю только тогда, когда в этот формат будут привлечены мощные страны, с которыми он (В.Путин – Ред) не сможет "играться", - подчеркнул он.

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Советник В.Зеленского указал, что при общении с новоизбранным президентом увидел у него желание решить проблему войны на Донбассе, но на выгодных для Украины условиях. "Я почувствовал, что этот человек (В.Зеленский – ИФ) на самом деле хочет изменить ситуацию", - отметил И.Апаршин.

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Владимир Путин, Владимир Зеленский, ОРДЛО, Иван Апаршин.
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