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Зеленский и Трюдо поговорили по телефону и обсудили конференцию по реформам в Украине

Зеленский и Трюдо поговорили по телефону и обсудили конференцию по реформам в Украине
10:28 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по телефону поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и избранный президент, который еще не вступил в должность, Владимир Зеленский во время телефонного разговора заявили о желании углубить двусторонние отношения между Канадой и Украиной.

Как сообщает сайт канадского премьера, телефонный разговор состоялся 23 апреля.

"Премьер-министр Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с его победой на президентских выборах в Украине, которые состоялись 21 апреля, и подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также в ходе телефонного разговора оба лидера отметили теплые отношения между Канадой и Украиной, которые подкрепляются связями между людьми и динамичным украинско-канадским сообществом.

"Трюдо и Зеленский рассчитывают на углубление и укрепление двусторонних отношений и партнерства, в том числе с помощью конференции по украинским реформам, которая состоится в июле в Торонто", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечает сайт канадского премьера, они говорили о базовых демократических ценностях, которые Канада и Украина разделяют, и о важности совместного взаимодействия для их защиты на глобальном уровне.

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Канада, Реформы, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо.
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