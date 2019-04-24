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Парубий: Я готов уйти в отставку, но только после подписания "языкового" закона

Парубий: Я готов уйти в отставку, но только после подписания "языкового" закона
12:01 Сегодня Телеграф По материалам: rada.gov.ua Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пообещал, что если наберется достаточное количество голосов, он готов уйти в отставку, но после подписания закона о языке.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время утреннего заседания парламента в среду, 24 апреля, заявил о готовности уйти в отставку, но только после того, как подпишет закон "О функционировании украинского языка как государственного", а также будут собрано достаточное количество подписей за его отставку.

Парубий сказал, что не будет принимать попытки помешать данному процессу, а если будет собрано достаточное количество голосов, он незамедлительно поставит вопрос о своем освобождении от должности на голосование. Но, он также упомянул один нюанс - это произойдет после того, как он поставит подпись под законом об украинском языке. 

Спикер Верховной Рады напомнил, что как только появилась информация, что поступило заявление относительно сбора подписей касательно его отставки и отзыве, он дал поручение выдать подписные листы. Он поделился, что данное заявление стало для него неожиданностью.

Парубий во время выступления в Верховной Раде отметил, что оказывается эпоха  беззакония, несправедливости, безнаказанности завершена для некоторых депутатов. При этом, спикер ВР напомнил, что за эти 5 лет украинский парламент принял все законы для принятия безвиза, которым депутаты активно пользуются на данный момент. Также были приняты все антикоррупционные законы и законы для защиты национальной идентичности, языка, культуры и телевидения. Поэтому, он отметил, что для некоторых коллег  эпоха завершается, и завершилась давно, а других не удастся вернуть в эпоху тьмы и лжи.

Председатель ВР также решил напомнить, как принимались законы "16 января", языковой закон Колесниченко-Кивалова, и отметил, что в ту эпоху украинский парламент больше не вернется. Он спрогнозировал, что 25 апреля, в Чистый четверг Рада примет закон о языке демократично, открыто, публично, без боевиков, так как украинский парламент имеет проукраинское большинство, работает и работать будет.

Напомним, Аппарат Верховной Рады Украины выдал народному депутату из депутатской группы "Видрождення" Валерию Писаренко подписные листы для сбора подписей парламентариев за отзыв с должности спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Согласно регламенту Верховной Рады, необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов для рассмотрения на пленарном заседании вопроса об отзыве спикера с должности. Решение об отставке потребует минимум 226 голосов парламентариев.

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Все по теме:

Отставка, Сбор подписей, Андрей Парубий, Спикер ВР, Валерий Писаренко, Закон об украинском языке.
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