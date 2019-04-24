Госпогранслужба: С начала года в Украину не пропустили более 2800 граждан РФ

Новости Украины: Глава Госпогранслужбы заявил, что с начала 2019 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в страну более 2 тысяч 800 лиц.

С начала 2019 года Государственная пограничная служба не разрешила въезд на территорию Украины более 2800 гражданам России, а поток россиян, желающих приехать в Украину, с 2014 года уменьшился почти втрое. Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в студии UATV, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Более 2800 российских граждан с начала 2019 года в Украину не пропустили сотрудники Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что поток людей из Российской Федерации, начиная с 2014 года, уменьшился почти втрое. И если в 2014-м в Украину в течение года въезжали почти 15 млн российских граждан, то уже в 2018-м - около 4,5 - 5 млн.

"В этом году сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в нашу страну более 2 тысяч 800 лиц. В прошлом - около 10 тысяч лиц", - отметил глава пограничного ведомства.

Среди тех, кто пересекает границу Украины и РФ на сегодняшний день, - в основном спортсмены, артисты, бизнесмены, люди, у которых здесь живут родственники, добавил Цигикал.

Также глава Госпогранслужбы напомнил, что 2015 году в Украине приняли два постановления Кабинета министров, согласно которым порядок пересечения украинской границы гражданами РФ был изменен.

"Граждане России могут проезжать через установленные межгосударственные и международные пункты пропуска только по зарубежным паспортам. Никаких льгот", - отметил Цигикал.

Он также подчеркнул, что в период избирательной кампании и президентских выборов ГПСУ работала в усиленном режиме.

"Были задействованы дополнительные наряды, в частности в пунктах пропуска. Количество людей, которые приезжали в Украину в связи с выборами, хоть и незначительно, но выросло, однако очередей на границе не было", - цитирует Цигикала пресс-служба.