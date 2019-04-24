Луценко: Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Ждем с конвоем и наручниками

Новости Украины: Генпрокурор Юрий Луценко говорит, что в Украине беглеца ждет как приговор за госизмену, так и обвинительный акт по организации расстрелов на Майдане

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывшего президента Украины Виктора Януковича по возвращению на родину ждет приговор за государственную измену и обвинительный акт по организации расстрелов активистов Евромайдана в 2014 году.

"Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт по организации расстрелов Майдана", - написал Ю Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он напомнил, что Верховная Рада Украины дважды не проголосовала за продление права заочного судопроизводства.

"Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", - написал генпрокурор.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Сторона защиты просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание В.Януковича, – "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Адвокаты также просят исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (В.Путин) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины".

25 февраля истек срок подачи апелляций на приговор В.Януковичу по делу о госизмене. При этом 22 февраля адвокат Александр Байдик обратился в суд с заявлениями об исправлении описок в приговоре. В Оболонском суде тогда указали, что вопрос об исправлении возможных опечаток будет решен после рассмотрения апелляций, что суд посчитал более приоритетным.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор В.Януковичу.

6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.

20 марта Оболонский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в удовлетворении заявлений по разъяснению приговора по делу о государственной измене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями".

2 апреля Оболонский райсуд г.Киева направил материалы дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляций стороны защиты.