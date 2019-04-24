Скачать
Среда, 24.04.2019
Гройсман: Цены на газ для населения могут быть снижены еще больше
Гройсман: Цены на газ для населения могут быть снижены еще больше
Укроборонпром разрабатывает современное оружие для вертолетов
Укроборонпром разрабатывает современное оружие для вертолетов
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении
Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении

Луценко: Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Ждем с конвоем и наручниками

Луценко: Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Ждем с конвоем и наручниками
12:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: пресс-служба ГПУ

Новости Украины: Генпрокурор Юрий Луценко говорит, что в Украине беглеца ждет как приговор за госизмену, так и обвинительный акт по организации расстрелов на Майдане

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывшего президента Украины Виктора Януковича по возвращению на родину ждет приговор за государственную измену и обвинительный акт по организации расстрелов активистов Евромайдана в 2014 году.

"Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт по организации расстрелов Майдана", - написал Ю Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он напомнил, что Верховная Рада Украины дважды не проголосовала за продление права заочного судопроизводства.

"Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", - написал генпрокурор.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Сторона защиты просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание В.Януковича, – "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Адвокаты также просят исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (В.Путин) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины".

Адвокат Януковича сообщил о его планах вернуться в Украину
Адвокат Януковича сообщил о его планах вернуться в УкраинуЧитать полностью

25 февраля истек срок подачи апелляций на приговор В.Януковичу по делу о госизмене. При этом 22 февраля адвокат Александр Байдик обратился в суд с заявлениями об исправлении описок в приговоре. В Оболонском суде тогда указали, что вопрос об исправлении возможных опечаток будет решен после рассмотрения апелляций, что суд посчитал более приоритетным.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор В.Януковичу.

6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.

20 марта Оболонский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в удовлетворении заявлений по разъяснению приговора по делу о государственной измене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями".

2 апреля Оболонский райсуд г.Киева направил материалы дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляций стороны защиты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виктор Янукович, Юрий Луценко, ГПУ, Госизмена, Дело Януковича.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
02 Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
03 Нардеп Писаренко получил подписные листы для сбора подписей об отстранении Парубия
04 Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
05 Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине выросло промышленное производство
В Украине выросло промышленное производство
В Киеве начали отключать горячую воду: список улиц
В Киеве начали отключать горячую воду
Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
Ученые впервые зафиксировали землетрясение на Марсе
Ученые впервые зафиксировали землетрясение на Марсе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь