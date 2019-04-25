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Выборы: количество сообщений о нарушениях превысило 11 тысяч

Выборы: количество сообщений о нарушениях превысило 11 тысяч
07:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Национальную полицию поступило 11 162 сообщения о нарушениях во время выборов 2019.

В течение президентской кампании в полицию поступило более 11 тысяч обращений относительно правонарушений, связанных с выборами.

Об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, информирует Департамент коммуникации НПУ.

“В период нынешней кампании в органы и подразделения полиции поступило более 11 тысяч обращений. Их тематика была весьма разнообразной: от незаконной агитации до подкупа избирателей, от хулиганства - до препятствования избирательному праву", - сказал Князев.

По его словам, наибольшая нагрузка пришлась на правоохранителей в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

878 сообщений полицейские квалифицировали по статьям Кодекса об админнарушениях, в ЕРДР внесли сведения о 430 событиях, в 30 случаях лицам, виновным в совершении уголовных правонарушений, сообщено о подозрении.

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Глава Нацполиции подчеркнул, что в предвыборный период в Украине не было допущено снижения эффективности противодействия преступности.

“Непосредственно в день голосования полицией обеспечено своевременное реагирование на 20 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях и других событиях. Оперативно раскрывали тяжкие преступления, возвращали домой пропавших детей, прекращали наркопреступления и обеспечили эффективную работу по другим направлениям", - добавил Князев.

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Выборы, ЦИК, Нацполиция, Второй тур выборов, Выборы 2019.
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