Выборы: количество сообщений о нарушениях превысило 11 тысяч

Новости Украины: В Национальную полицию поступило 11 162 сообщения о нарушениях во время выборов 2019.

В течение президентской кампании в полицию поступило более 11 тысяч обращений относительно правонарушений, связанных с выборами.

Об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, информирует Департамент коммуникации НПУ.

“В период нынешней кампании в органы и подразделения полиции поступило более 11 тысяч обращений. Их тематика была весьма разнообразной: от незаконной агитации до подкупа избирателей, от хулиганства - до препятствования избирательному праву", - сказал Князев.

По его словам, наибольшая нагрузка пришлась на правоохранителей в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

878 сообщений полицейские квалифицировали по статьям Кодекса об админнарушениях, в ЕРДР внесли сведения о 430 событиях, в 30 случаях лицам, виновным в совершении уголовных правонарушений, сообщено о подозрении.

Глава Нацполиции подчеркнул, что в предвыборный период в Украине не было допущено снижения эффективности противодействия преступности.

“Непосредственно в день голосования полицией обеспечено своевременное реагирование на 20 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях и других событиях. Оперативно раскрывали тяжкие преступления, возвращали домой пропавших детей, прекращали наркопреступления и обеспечили эффективную работу по другим направлениям", - добавил Князев.