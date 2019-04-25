Депутаты одобрили проведение в Киеве сессии ПА НАТО

Новости Украины: Верховная Рада приняла постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора в Украине в 2020 году.

Верховная Рада Украины приняла постановление о проведении весенней сессии парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора в период с 22 по 25 мая 2020 года в г.Киеве.

Постановление (№10091) поддержали 235 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно решению Верховной Рады, будет создан организационный комитет по подготовке и проведению сессии ПА НАТО, который возглавит председатель парламента.

Оргкомитет должен в течение двух недель утвердить план мероприятий по подготовке сессии.

Кабинет министров Украины должен в тот же срок определиться относительно участия соответствующих министерств и прочих центральных органов исполнительной власти в этом процессе.

В преамбуле к постановлению сказано, что свое решение украинский парламент принимает в связи с взаимосогласованной договоренностью между Верховной Радой и ПА НАТО.