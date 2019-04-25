"Опоблок" инициирует отмену принятого ВР языкового закона

Новости Украины: Фракция "Оппозиционный блок" зарегистрировали проект постановления, который блокирует подписание языкового закона сразу после голосования в сессионном зале.

Глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и его заместитель Александр Вилкул зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления, которым предлагают отменить решение парламента о принятии в целом законопроекта (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.

"Подал в Раду проект постановления, который блокирует подписание языкового закона! Таким образом, ни спикер парламента А.Парубий, ни президент П.Порошенко не могут подписать этот закон. Соответственно, этот закон не может вступить в силу", - написал А.Вилкул на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он отметил, что проект постановления подан сразу после голосования языкового закона в сессионном зале. "Вопрос – пойдет ли Парубий на нарушение законодательства, подписав этот закон, без рассмотрения нашего проекта постановления", - добавил А.Вилкул.

Кроме того, согласно информации на сайте Верховной Рады, в четверг спустя чуть более часа после принятия закона об украинском языке народные депутаты Юрий Бойко и Юлий Иоффе (оба - внефракционные), а также Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Юрий Мирошниченко, Михаил Папиев (все из фракции "Оппозиционный блок") также зарегистрировали проект постановления (№5670-д-1) об отмене решения Верховной Рады Украины по языковому закону.

Текстов данных проектов постановления на сайте парламента пока отсутствует.

Регистрация такой инициативы блокирует возможность спикеру парламента подписать принятый закон. Он сможет это сделать после того, как Верховная Рада рассмотрит постановление об отмене и в случае, если отклонит его.