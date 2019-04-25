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"Опоблок" инициирует отмену принятого ВР языкового закона

"Опоблок" инициирует отмену принятого ВР языкового закона
13:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Фракция "Оппозиционный блок" зарегистрировали проект постановления, который блокирует подписание языкового закона сразу после голосования в сессионном зале.

Глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и его заместитель Александр Вилкул зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления, которым предлагают отменить решение парламента о принятии в целом законопроекта (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.

"Подал в Раду проект постановления, который блокирует подписание языкового закона! Таким образом, ни спикер парламента А.Парубий, ни президент П.Порошенко не могут подписать этот закон. Соответственно, этот закон не может вступить в силу", - написал А.Вилкул на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он отметил, что проект постановления подан сразу после голосования языкового закона в сессионном зале. "Вопрос – пойдет ли Парубий на нарушение законодательства, подписав этот закон, без рассмотрения нашего проекта постановления", - добавил А.Вилкул.

Кроме того, согласно информации на сайте Верховной Рады, в четверг спустя чуть более часа после принятия закона об украинском языке народные депутаты Юрий Бойко и Юлий Иоффе (оба - внефракционные), а также Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Юрий Мирошниченко, Михаил Папиев (все из фракции "Оппозиционный блок") также зарегистрировали проект постановления (№5670-д-1) об отмене решения Верховной Рады Украины по языковому закону.

Текстов данных проектов постановления на сайте парламента пока отсутствует.

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Регистрация такой инициативы блокирует возможность спикеру парламента подписать принятый закон. Он сможет это сделать после того, как Верховная Рада рассмотрит постановление об отмене и в случае, если отклонит его.

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Александр Вилкул, Вадим Новинский, языковый закон, Оппозиционный блок.
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