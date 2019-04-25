Украина призывает Германию усилить давление на РФ

Новости Украины: МИД Украины призывает немецких депутатов усилить давление на Российскую Федерацию с целью возвращения России в международное правовое поле.

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок призвал немецких депутатов усилить политическое и экономическое давление на Кремль с целью возвращения России в международное правовое поле. Об этом дипломат заявил во время встречи с членами Комитета по иностранным делам Бундестага, депутатами фракции Свободной демократической партии Ренатой Альт и Франком Мюллером-Розентриттом, сообщает пресс-служба МИД.

"Во время встречи отдельно обсуждался вопрос российской агрессии против Украины. Подчеркивалось, что уважение к международному праву и впредь должно оставаться ключевым фактором межгосударственных взаимоотношений. Егор Божок призвал немецких депутатов усилить политическое и экономическое давление на Кремль с целью возвращения России в международное правовое поле", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе переговоров подчеркивалась важность углубления взаимодействия в целях противодействия гибридным угрозам со стороны России, которые имеют целью дестабилизацию демократического строя в Европе.

По просьбе немецкой делегации Божок сообщил об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе, вызванной российской агрессией, и подробно ознакомил собеседников с позицией Украины, касающейся дипломатического урегулирования конфликта с привлечением международной миротворческой миссии по мандату СБ ООН.

Заместитель министра подчеркнул, что курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается неизменным, а практическая помощь немецких партнеров в его реализации является чрезвычайно ценной.

"Поддержка и помощь Германии Украине в сохранении территориальной целостности и суверенитета, а также в осуществлении системных реформ очень важны", - подчеркнул Божок.

Немецкие политики дали высокую оценку демократическому характеру выборов Президента Украины и подчеркнули, что наше государство в очередной раз доказало приверженность демократии и европейским ценностям.