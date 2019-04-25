КСУ не станет препятствовать приведению новоизбранного президента к присяге

Новости Украины: Со стороны Конституционного суда не возникнет никаких препятствий в приведении новоизбранного президента к присяге.

Судьи Конституционного суда Украины заверяют, что со стороны КСУ не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге.

Соответствующее заявление сегодня было принято на собрании судей КСУ. Текст документа размещен на официальном сайте суда.

В заявлении, в частности, указывается, что в последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях массово распространяется информация о возможном срыве инаугурации новоизбранного президента из-за возможного досрочного освобождения Станислава Шевчука от должности главы Конституционного суда Украины.

"Эта информация полностью не соответствует действительности и является целенаправленной инсинуацией, которая имеет целью дискредитировать Конституционный суд Украины и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. К тому же, она направлена на то, чтобы создать ложное представление о механизме реализации конституционного положения о приведении новоизбранного президента Украины к присяге, а именно - искусственно связать эту процедуру с конкретным лицом, занимающим должность председателя Конституционного суда Украины", - отмечают авторы заявления.

В документе разъясняется, что, в соответствии с частью 2 статьи 104 Конституции Украины, приведение президента Украины к присяге осуществляет председатель Конституционного суда. Конституция Украины не указывает конкретного лица, которое должно выполнить процедуру приведения президента Украины к присяге, а лишь определяет должностное лицо, осуществляющее приведение новоизбранного главы государства к присяге, - председатель Конституционного суда Украины.

"Приведение новоизбранного президента Украины к присяге является конституционной обязанностью главы Конституционного суда Украины, которая, безусловно, будет выполнена. Любые манипуляции председателя Конституционного суда Украины по выполнению этого конституционного долга недопустимы, как и создание ситуации, когда процедура приведения новоизбранного президента Украины к присяге будет сделана невозможной или перенесена из-за отсутствия председателя Конституционного суда Украины", - сказано в заявлении судей КСУ.

Заявляя, что ответственность за выполнение председателем КСУ указанного конституционного долга также лежит на Конституционном суде, поскольку он избирает председателя КСУ, авторы обращения отмечают: "Выражая глубокую озабоченность относительно распространения информации о возможном срыве инаугурации новоизбранного президента Украины и его манипулятивного использования, судьи Конституционного суда Украины ответственно заявляет, что со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге в соответствии со статьей 104 Конституции Украины".