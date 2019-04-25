Ирина Луценко: Зеленскому пора уже выходить из-за кулис

Новости Украины: В Раде считают, что Зеленскому пора начинать диалог с парламентом.

Новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора начинать диалог с украинским парламентом.

Об этом сказала представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко журналистам в кулуарах ВР, сообщает корреспондент Укринформа.

"Зеленскому пора уже выходить из-за кулис, пора уже снимать мантию актера, пора благодарить свой штаб, пора уже начинать диалог с украинским парламентом, который, напоминаю, избрал украинский народ, и который, напоминаю, украинский народ уполномочил принимать решения, потому что мы живем в парламентско-президентской республике", - сказала Луценко.

Луценко подчеркнула, что "уже весь мир признал, что Зеленский является новоизбранным президентом Украины, уже весь мир поздравил Зеленского".

"Только в диалоге, только в консенсусе с обществом, представителями которого являются парламент, новый президент Зеленский может прийти к какой-то консолидации по любому закону", - добавила Луценко.