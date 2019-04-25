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Зеленский проанализирует "языковой закон" после инаугурации

Зеленский проанализирует "языковой закон" после инаугурации
15:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимир Зеленский после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.

 Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность главы государства принятый парламентом закон об украинском языке будет проанализирован на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан Украины.

"После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", - цитирует В.Зеленского его пресс-служба.

Он отметил, что законопроект о государственном языке рассматривался во время президентской кампании, что "сделало его заложником политической риторики".

"Украинский язык – единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу – никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его использования. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество", - приводит позицию В.Зеленского по принятию закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного его пресс-служба.

В.Зеленский считает, что вопрос есть только в методах, которыми воплощается в жизнь этот стратегический курс.

"Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", - отметил он.

"Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более 2 тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен", - констатировал В.Зеленский.

Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности

Он напомнил, что сегодня перед Украиной стоят серьезные вызовы, которые можно преодолеть только вместе. "Российская агрессия, медленное экономическое развитие, массовая эмиграция украинцев за границу, тотальная коррупция - это проблемы, которые касаются каждого из нас и общества в целом. Поэтому мы должны инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот", - подчеркнул В.Зеленский.

Верховная Рада в четверг приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

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Верховная Рада, Украинский язык, Владимир Зеленский, языковый закон.
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