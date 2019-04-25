Как депутаты голосовали за "мовный" закон и кто воздержался (Видео)

Сегодня, 25 апреля, Верховная Рада приняла исторически важный закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного №5670-д во втором чтении и в целом проголосовали 278 депутатов. Таким образом, украинский язык как государственный будет обязателен в органах власти и других публичных сферах. Действие закона не распространяется на сферу личного общения и религиозные обряды. Члены фракций Народный фронт (за - 66, не голосовали - 2, отсутствуют - 12), Блок Петра Порошенко Солидарность (за - 106, воздержались - 2, не голосовали - 5, отсутствуют - 22), ВО Батькивщина (за - 16, отсутствуют - 4), Самопомичь (за - 21, отсутствуют - 4), Радикальная партия Олега Ляшко (за - 21) и Воля народа (за - 7, не голосовали - 4, отсутствуют - 8) практически полным составом поддержали законопроект. Часть нардепов отсутствовала в зале или воздержалась от голосования. Из фракции Оппозиционный блок ни один депутат не проголосовал за закон. Четверо нардепов из Видродження проголосовали за законопроект, против - два, восемь парламентариев не голосовали и восемь отсутствовали. Голосовали против закона об украинском языке также внефракционные депутаты Юрий Бойко, которого исключили из Оппоблока, Сергей Левочкин, Евгений Мураев, Сергей Дунаєв и Юлий Иоффе. Отсутствовали на голосовании Антон Геращенко, Сергей Тарута, Борис Козырь, Вадим Рабинович, Сергей Каплин, командир полка Азов Андрей Билецкий, Сергей Клюев, Дмитрий Добкин, Александр Фельдман и другие.