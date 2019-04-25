Порошенко ввел в действие решение СНБО об увеличении обеспечения ГПСУ, СБУ и УГО

Новости Украины: Порошенко ввел в действие решение СНБО об изменениях в госбюджет-2019 по увеличению денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ и УГО.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о подготовке и внесении в парламент законопроекта о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год" в части увеличения размера денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и Управления государственной охраны.

Соответствующий указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 апреля 2019 года "О предложениях в Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины" опубликован на сайте главы государства в четверг.

В решении СНБО указано, что Кабинету министров Украины поручено подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год", направленный на реализацию в полном объеме подпункта 1 пункта 1 решения СНБО от 6 сентября 2018 года "О предложениях к проекту закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год", введенного в действие указом президента Украины от 14 сентября 2018 года, об увеличении размера денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины и Управления государственной охраны Украины.