Прокуратура просит суд назначить заседание по продлению меры пресечения Насирову

Новости Украины: В суде невозможно своевременное продление меры пресечения подсудимому Роману Насирову,.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Шевченковский райсуд столицы назначить заседание по продлению меры пресечения экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову до 2 мая.

Об этом САП сообщила в Facebook.

В сообщении подчеркивается, что срок действия меры пресечения (в соответствии с постановлением суда от 4 марта 2019 года) истекает 2 мая 2019 года. Но "по состоянию на 25 апреля 2019 года следующее судебное заседание по делу назначено на 10:00 6 мая 2019 года, что фактически делает невозможным своевременное продление подсудимым меры пресечения".

В САП добавили, что в суд подано ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых. Впрочем, согласно требованиям УПК ходатайство о продлении действия меры пресечения должно быть рассмотрено до истечения срока действия предыдущего решения.

Напоминаем, экс-главу ГФС Романа Насирова задержало НАБУ 2 марта 2017 года в рамках расследования "газового дела" экс-депутата Александра Онищенко, однако через две недели отпустили под залог в размере 100 млн грн.

Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364) и должностном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса). По версии следствия, в период 2015-2016 гг. он разрешил компаниям депутата Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд гривень.

31 января 2018 года Насиров был освобожден от должности председателя ГФС, однако 11 декабря Окружной административный суд Киева принял решение восстановить Насирова на этом посту. Кабмин обжаловал это решение.

4 марта 2019 года Шевченковский райсуд Киева по собственной инициативе уменьшил Насирову размер залога с 100 миллионов гривень до 36 миллионов.

3 апреля в Шевченковском райсуде начались заседания по существу в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины. На заседаниях до сих пор читают обвинительный акт.