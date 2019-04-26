Скачать
Пятница, 26.04.2019
Государственный долг Украины вырос на полмиллиарда долларов
Государственный долг Украины вырос на полмиллиарда долларов
Порошенко: Раздача паспортов РФ на Донбассе противоречит мирному процессу
Порошенко: Раздача паспортов РФ на Донбассе противоречит мирному процессу
Теофимо Лопес назвал главное условия для боя с Ломаченко
Теофимо Лопес назвал главное условия для боя с Ломаченко
Приметы и обряды на 26 апреля – Заячьи именины, Фомаида
Приметы и обряды на 26 апреля – Заячьи именины, Фомаида

Второй тур выборов: ЦИК приняла протоколы от всех окружкомов

Второй тур выборов: ЦИК приняла протоколы от всех окружкомов
11:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) приняла протоколы с "мокрыми печатями" об итогах второго тура выборов президента от всех 199 окружных избирательных комиссий по всей Украине.

"26 апреля 2019 Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов", - сообщается на странице ЦИК в соцсети Фейсбук в пятницу.

Сообщается, что после перерыва ЦИК под председательством Татьяны Слипачук приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки протоколы окружкомов двух территориальных избирательных округов: №121 (Львовская область), №185 (Херсонская область).

Также Комиссия приняла протокол с пометкой "Уточненный" окружкома ТИО №77.

Кроме того, ЦИК приняла, рассмотрела и объявила протоколы 35 участковых избиркомов о подсчете голосов избирателей во втором туре выборов президента Украины.

Выборы 2019: ЦИК обработала 100% электронных протоколов

"Центральная избирательная комиссия приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей 101 заграничного избирательного участка", - сказано в сообщении.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЦИК, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Выборы 2019, Выборы 2019: Второй тур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ЦИК ответили на заявление Зеленского о затягивании оглашения результатов выборов
02 Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
03 Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
04 Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
05 Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Второй тур выборов: ЦИК приняла протоколы от всех окружкомов
Второй тур выборов: ЦИК приняла протоколы от всех окружкомов
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии на ЧАЭС
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Сегодня Страстная пятница 2019. история, приметы праздника
Сегодня Страстная пятница 2019. история, приметы праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь