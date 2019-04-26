В Киеве "заминировали" Кабмин, Верховную Раду, аэропорт и 3 вокзала

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12:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: Киеве правоохранители получили несколько сообщений о минировании зданий с большим количеством людей внутри.

Полиция Киева проверяет информацию о якобы минирование в столице аэропорта Жуляны, Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховой Рады и Кабмина.

Как рассказали в столичном главке полиции, на электронную почту Нацполиции поступило сообщение о якобы минировании Южного вокзала, Дарницкого, аэропорта Жуляны (международный аэропорт "Киев"), зданий Верховной Рады и Кабинета министров.

"Созданы группы по отработке информации, на месте работают взрывотехнические службы", - сказали в главке.

Как позже сообщил отдел коммуникации полиции Киева, правоохранители проводят эвакуацию граждан из этих учреждений.

"Минирование" ж\д вокзала в Киеве: Полиция взрывчатки не обнаружила

"Вся информация должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции. После проверки будет предоставлена соответствующая правовая квалификация этим событиям", - сказано в сообщении.

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Киев, Полиция, Кабмин, Жуляны, Минирование, Взрывчатка.
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