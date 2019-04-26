Денисова призвала депутатов поддержать закон о чернобыльцах

Новости Украины: Людмила Денисова призвала Верховную Раду изменить действующий Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской АЭС".

"В Секретариате создана рабочая группа, которая совместно с представителями общественных организаций разработала законопроект № 10169. Он уже находится в Верховной Раде. Настаиваю на скорейшем принятии парламентом законопроекта о внесении изменений в действующий закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - говорится в сообщении.

Людмина Денисова заметила то что до сих пор есть нерешенный вопрос справедливых выплат пенсий по инвалидности ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

"Символично, что именно сегодня Конституционный Суд Украины должен рассмотреть жалобу граждан о неконституционности части третьей статьи 59 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - сказала омбудсмен.

Она отметила, что данная статья устанавливает особый порядок исчисления пенсии по инвалидности исключительно для военнослужащих из числа солдат срочной службы, которые принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

"Считаю, что такой порядок исчисления пенсий по инвалидности должен быть предусмотрен для всех военнослужащих-ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Только в этом случае будут соблюдены конституционные права равенства, справедливости и недискриминации", - отметила Уполномоченный.

Она отметила, что постоянно встречается с ликвидаторами аварии на ЧАЭС и родными тех, кто уже ушел из жизни, и получает жалобы, что нормы законодательства не соответствуют вкладу этих людей в ликвидацию страшной техногенной катастрофы.