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Пятница, 26.04.2019
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У Зеленского рассказали, что планируют делать с НАПК и САП

У Зеленского рассказали, что планируют делать с НАПК и САП
15:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В команде Зеленского обсуждают возможную смену руководства САП и усиление НАБУ.

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обсуждают возможную смену руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и институционального усиления Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"На сегодняшний день, детализированный план действий в части антикоррупционной политики находится на этапе финализации. В Команде Зеленского есть однозначный согласие о необходимости перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Идет очень серьезная дискуссия по перезапуску руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", - сообщила эксперт команды В.Зеленского по антикоррупционной политике и диджитализации Галина Янченко на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Что касается НАБУ, то по ее словам, большая часть команды новоизбранного президента "считает необходимым поддержать и усилить НАБУ институционально".

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"На этих позициях также стою я лично. Более того, в плане на первые 100 дней будущего президента обсуждается инициатива о предоставлении НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи, долгое время адвокатирует экспертная среда", - написала Г.Янченко.

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SAP, НАБУ, Владимир Зеленский, Галина Янченко.
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