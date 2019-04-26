Глава МИД Литвы о возможности ужесточения санкций против РФ: Сложно, но возможно

Новости Украины: Линкявичюс не исключает усиления санкций против России из-за выдачи паспортов на оккупированных территориях Донбасса.

Ужесточение международных санкций против России за ее действия относительно упрощения выдачи гражданства для жителей ОРДЛО возможно, хотя достичь единства в этом вопросе будет непросто.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве в ответ на вопрос журналистов.

"Решение РФ о выдаче паспортов является дерзким нарушением международного законодательства... Как я уже говорил, оно должно иметь определенные последствия. Мы (в ЕС - ред.) между собой согласились: если что-то пойдет не так или ухудшит ситуацию, мы должны это обсуждать. Возможно ли это (ужесточение санкций - ред.)? Да, возможно. Легко ли это? Нет, нелегко. Вы знаете, иногда мы должны приложить усилия, чтобы продлить уже существующие санкции. Но я могу заверить, что это (указ об упрощенной выдаче паспортов - ред.) - причина, по которой мы должны обсуждать эту ситуацию", - сказал Линкявичюс.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в свою очередь отметил, что решение об упрощенной выдаче паспортов жителям оккупированного Донбасса было ожидаемым, поскольку Россия уже длительное время готовила соответствующую инфраструктуру.

Он спрогнозировал, что РФ будет системно пытаться вмешиваться во внутренние дела Украины, причем это касается не только оккупированных территорий.

"Безусловно, в будущем они будут пытаться использовать эту инфраструктуру для выдачи паспортов не только на оккупированных территориях... Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы построить международный ответ. Линас (Линкявичюс) будет говорить об этом во время следующего заседания министров иностранных дел ЕС. Мы с ним едины в том, что необходимо не только политическое давление на Россию, но и дополнительные санкции", - сказал Климкин.

В этом контексте он напомнил, что в ответ на нападение на украинских моряков и украинские суда в Керченском проливе ЕС ввел персональные санкции в отношении причастных к этому российских чиновников.

"Здесь (после указа об упрощенной выдаче паспортов - ред.), я считаю, мы должны думать о секторальных и экономических санкциях. Мы начали это обсуждать", - проинформировал министр.