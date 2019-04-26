Политзаключенный Балух почти месяц находится в российском ШИЗО

Новости Украины: Украинского политзаключенного Владимира Балуха уже больше 3 недель держат в штрафном изоляторе колонии, которая находится в российском городе Торжок.

Сестра украинского политзаключенного Владимира Балуха рассказала журналистам "Крымской правозащитной группы", что украинец уже больше трех недель находится в штрафном изоляторе колонии города Торжок Тверской области. По ее словам, Балуху не передают посылки, а руководство ШИЗО не сообщает сроки его содержания там.

Сообщается, что 24 апреля 2019 года Надежде удалось связаться с работниками колонии, которые ей сообщили, что посылку, которую она отправила Владимиру Балуху 14 апреля, ему не передали, поскольку он все еще находится в штрафном изоляторе. На ее вопрос, когда Балуха оттуда отпустят, ей объяснили, что в большинстве случаев во второй раз заключенных помещают в ШИЗО на срок от 10 до 14 дней.

Женщина решила отправить посылку после того, как у нее не приняли в колонии передачу с продуктами для брата. Через ближайшее отделение почты, она отправила ему посылку весом 13,5 кг., а через несколько дней отправила еще одну посылку. В итоге, 24 апреля эта вторая посылка вернулась назад, ее в колонии не приняли.

Сестра украинца Владимира Балуха надеется, что после того, как украинского политзаключенного выпустят из ШИЗО, ей удастся получить с ним свидание. Она также поблагодарила всех неравнодушных людей, которые пишут Владимиру письма, и просит его не забывать.

Напомним, Балуха приговорили к 4-х годам и 11-ти месяцам колонии, а также обязали выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. Причиной уголовного преследования Балуха является его проукраинская позиция в оккупированном Россией Крыму. При этом, 24 апреля, "суд" оккупированного Крыма отказался засчитать украинскому политзаключенному Владимиру Балуху проведенный в СИЗО срок "день за полтора", как того требует законодательство РФ.