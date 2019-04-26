Второй Форум регионов Украины и Беларуси пройдет осенью

Новости Украины: В Житомире пройдет второй Форум регионов Украины и Беларуси.

Украинские и белорусские дипломаты договорились содействовать подготовке к проведению второго Форума регионов в октябре 2019 года в Житомире.

Такая договоренность была достигнута в ходе политических консультаций заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднаря с первым заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Евдоченко в пятницу, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, достигнута договоренность о подготовке к подписанию Плана консультаций между МИД Украины и Беларуси на 2020-2021 годы.

Напоминаем, первый форум регионов Украины и Беларуси прошел 26 октября 2018 года в Гомеле. На нем присутствовали президенты стран – Петр Порошенко и Александр Лукашенко. Тогда же решили провести второй форум в Житомире.