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ГПУ открыла дело на Филатова за вмешательство в процесс отбора судей

ГПУ открыла дело на Филатова за вмешательство в процесс отбора судей
01:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Генпрокуратура открыла дело по факту вмешательства Алексея Филатова в процесс формирования Верховного суда.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту вмешательства замглавы Администрации президента Алексея Филатова в процесс отбора судей в Веховный и Высший антикоррупционный суды.

Об этом говорится в копии выписки из Единого реестра досудебных расследований, текстом которого располагают Українські Новини. Дело открыто по обращению общественной организации "Стоп коррупции". Уголовное производство начато по части 1 статьи 376 (вмешательство в деятельность судебного органа) Уголовного кодекса.

По данным самой организации, отдельные члены Высшей квалификационной комиссии судей и Филатов вмешивались в процесс формирования Верховного суда, в следствие чего должности судей в этом суде могут занять лица, у которых существует конфликт интересов, а также судьи, к которым у общественности есть вопросы касательно их добропорядочности.

Речь идет о таких лицах как Николай Гусак, Валентина Сердюк, Светала Вус, Игорь Гулейков, Ирина Колос, Алексей Случ и другие. Активисты "Стоп коррупции" считают, что данное уголовное дело может повлечь другие дела, в частности расследование фактов вмешательства членов Высшей квалифкомиссии судей и Высшего совета правосудия в процесс отбора судей Верховного суда и судей в Высший антикоррупционный суд.

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ГПУ, Судья, Суд, Алексей Филатов.
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