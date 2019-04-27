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Путин рассказал, как паспорта в ОРДЛО повлияют на бюджет РФ

Путин рассказал, как паспорта в ОРДЛО повлияют на бюджет РФ
12:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Российский президент пообещал выполнить все социальные обязательства перед жителями Донбасса с российскими паспортами.

Все социальные обязательства перед жителями Донбасса, которым будут выданы паспорта РФ, будут исполнены, серьезной нагрузки для российского бюджета не будет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу исполнения или неисполнения наших социальных обязательств перед нашими гражданами в России: сомнений нет, все социальные обязательства, абсолютно все - социальные выплаты, пенсии, их повышение, этих пенсий, все будет исполнено. Нет никаких сомнений", - заявил он на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос "Интерфакса" (Interfax.ru).

Президент РФ подчеркнул, что "какой-то серьезной нагрузки для российского бюджета, связанного с какими-то сбоями, возможными в будущем в самой социальной системе России, не будет".

"Это абсолютно исключено, это не спонтанное решение, оно не принималось с кондачка: мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", - отметил В.Путин.

Расходы в связи с предоставлением гражданства РФ жителям Донбасса могут достичь 100 млрд руб, но это не повлечет негативных последствий для российских пенсионеров, заявил В. Путин.

"Действительно, это в следующем году и в последующие годы может достичь цифры около 100 млрд - не в один год, а в течение нескольких лет. Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами", - сказал В.Путин.

"Такого точно не будет, даже близко не стоит", - подчеркнул он.

В.Путин также заявил о возможности получения и российской, и украинской пенсии жителями Донбасса.

"По поводу получения пенсий и у нас, и на Украине - теоретически это возможно… Наши пенсионеры, многие из которых прошли и еще помнят годы Великой Отечественной войны, понимая, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальный несправедливостью", - отметил он.

По словам В.Путина, средний уровень пенсий по старости на Украине сегодня почти в три раза меньше, чем в России.

"Поэтому если уж кто-то там получит еще и украинскую пенсию - ну, дай бог. В российских рублях это шесть тысяч", - сказал президент. По его мнению, "людей нужно поддержать".

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Все по теме:

РФ, Паспорта, Донбасс, Владимир Путин, ОРДЛО, Паспортный указ.
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