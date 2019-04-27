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Геращенко не поддерживает идею ограничения полномочий президента Украины

Геращенко не поддерживает идею ограничения полномочий президента Украины
13:16 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко не поддерживает предложение об ограничении полномочий президента Украины, а выступает за сильную президентскую власть

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко у себя на странице в Facebook рассказала, что думает о предложении фракции "Самопомощь" касательно ограничения полномочий президента Украины, которые было озвучено после информации о том, что во втором туре на выборах президента Украины победил Владимир Зеленский.

Хотя Ирина Геращенко и  является известной сторонницей нынешнего главы государства Петра Порошенко, она встала на сторону его оппонента, заявив, что выступает за сильную президентскую власть.

По словам вице-спикера Верховной Рады, она до этого и сейчас выступает за сильную президентскую вертикаль (французская модель) и отстаивала эту позицию, когда при власти были предыдущие президенты Леонид Кучма и Виктор Янукович. По ее словам, в тот период многие ее коллеги выступали за переход к парламентской республике.

Геращенко подчеркнула, что на сегодняшний день, Украина особенно сильно нуждается в сильном Верховном Главнокомандующем, поскольку в стане уже который год продолжается война.

По ее мнению, парламентская модель в условиях партийной неструктурированности общества, когда в Украине зарегистрировано свыше 300 партий, и они либо лидерского типа, или являются чисто предвыборными проектами и отдают парламент на откуп владельцам партий — не идеальна для Украины, а даже опасна. Геращенко считает, что в украинских реалиях это будет парламентская "республика" 5 акционеров страны, а она решительно против такого развития событий.

Также, чиновница упомянула переменчивость взглядов своих коллег по парламенту. По ее словам, ей интересно наблюдать, как меняются взгляды видных представителей "Самопомощи", и других фракции или депутатов, с изменением фамилии президента. 

В середине апреля вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид предложила народным депутатам принять закон о президенте Украины, где унормировать полномочия главы государства.

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Все по теме:

Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Выборы 2019, Ограничение полномочий президента Украины.
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