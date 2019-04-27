Зеленский предупредил об аферистах, действующих от его имени

Новости Украины: Зеленский заявил об аферистах, которые от его имени наведываются к представителям местной власти и бизнеса.

Владимир Зеленский, который одержал победу во втором туре выборов президента, заявил об аферистах, которые от его имени наведываются к представителям местной власти и бизнеса.

Об этом говорится в видеообращении Зеленского, обнародованном на его странице в Facebook.

По его словам, по всей стране "активизировались аферисты, которые ходят к мэрам, прокурорам, судьям, облсоветам, малому, среднему и крупному бизнесу" и заявляют, что их уполномочил Зеленский, и они теперь "все решают".

"И хочу сообщить, что никаких "решал" от Зеленского в Украине нет и быть не может. Я никого на это не уполномочивал. Будьте бдительны. Только вместе мы можем разрушить систему "договорняков" и коррупции", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он посоветовал при встрече с такими лицами фиксировать все на видео и обращаться в полицию.