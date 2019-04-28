Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Пасха 2019: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в открытках (Фото)
Пасха 2019: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в открытках (Фото)
Украинка Костюк выиграла первый профессиональный титул в паре
Украинка Костюк выиграла первый профессиональный титул в паре
Пасха 2019: лучшие СМС-поздравления и открытки
Пасха 2019: лучшие СМС-поздравления и открытки

Зеленский заявил, что украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

Зеленский заявил, что украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту
04:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Зеленский указал, что в Украине есть свобода слова, свободные СМИ и Интернет.

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту.

Так В.Зеленский прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина об идее предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке всем желающим гражданам Украины.

"Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой В.Зеленского.

Новоизбранный президент указал, что в Украине есть свобода слова, свободные СМИ и Интернет. "Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ", - подчеркнул он.

В.Зеленский отметил, что украинцы – это свободные люди в свободной стране, независимой, суверенной и неделимой, а гражданство Украины – это "свобода, достоинство и честь".

"Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем – всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу", - заявил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украинцы, Владимир Путин, Российский паспорт, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шутки плохи: признаки приближающегося инсульта
02 Поздравления с наступающей Пасхой 2019 на украинском языке
03 Благодатный огонь уже в Украине
04 Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе
05 В Киеве "минировали" Владимирский собор: "Минер" задержан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Филарет: Мы более 25 лет существуем как патриархат
Филарет: Мы более 25 лет существуем как патриархат
Теракты в Шри-Ланке: Президент запретил две группировки
Теракты в Шри-Ланке: Президент запретил две группировки
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Пасха 2019: Короткие поздравления в прозе и стихах на украинском языке
Пасха 2019: Короткие поздравления в прозе и стихах на украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь