Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече покажет готовность к деэскалации на Донбассе

Новости Украины: Владимир Зеленский предлагает не прибегать к языку угроз.

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что готов к переговорам для урегулирования ситуации на Донбассе, но предлагает не прибегать к языку угроз и надеется, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Российская Федерация продемонстрирует готовность к деэскалации.

"Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова", - говорится в заявлении В.Зеленского в ответ на высказывания президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в субботу в Пекине.