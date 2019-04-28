Политзаключенный в РФ Бекиров больше недели не получает медикаментов

Новости Украины: Родственники Бекирова сообщили, что растет вероятность "сахарной комы".

Украинский политзаключенный Эдем Бекиров не получает медикаментов, из-за чего может упасть в "сахарную кому".

Об этом 28 апреля сообщила и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.

"Тяжело больной украинский политзаключенный Эдем Бекиров больше недели не получает медикаментов. Он незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя", - сообщила Супрун.

Она также рассказала, что со слов родственников Бекирова, ежедневно растет вероятность "сахарной комы".

Отметим, Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Его задержали 12 декабря 2018 года. Затем подконтрольный РФ суд в Крыму его арестовал.