Парубий заявил, что закон о языке обязательно будет подписан

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что подписание закона об украинском языке не остановят никакие постановления.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заверил, что все постановления об отмене принятия закона о языке не пройдут в парламенте, и закон будет подписан. Об этом он заявил во время совместной с Президентом Петром Порошенко встречи с интеллигенцией во Львове.

"Хочу подтвердить: никакие постановления не остановят подписания закона о языке. Просто мы понимаем, что вся эта нечисть пойдет в суд, чтобы отменить закон, и я стараюсь до нюансов соблюсти всю процедуру, чтобы у них не осталось никаких шансов. 14-15 мая мы отклоним все их постановления", - сказал Парубий.

По его словам, отклонение соответствующих постановлений состоится "технически и быстро".

В свою очередь Президент Петр Порошенко ответил тем, кто не поддерживает принятие закона о языке: "Они говорят: язык и свободу на хлеб не намажешь! Извините, пожалуйста, но без свободы и без языка хлеба не будет ".

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада 278-ю голосами приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Президент Украины Пётр Порошенко пообещал подписать принятый закон сразу после поступления его на подпись.

В тот же день народные депутаты от "Оппозиционного блока" зарегистрировали в Верховной Раде два проекта постановления об отмене закона о функционировании украинского языка как государственного.

Согласно регламенту, председатель Верховной Рады не может подписать закон до тех пор, пока парламент не проголосует за эти проекты постановлений. Если эти постановления не будут поддержаны, Парубий имеет право подписать закон и направить его на подпись Президенту Украины.