На сайте Бундестага появилась петиция о признании геноцидом Голодомора в Украине

Новости Украины: Павел Климкин призвал украинцев поддержать опубликованную на сайте Бундестага петицию о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев во всем мире поддержать петицию, появившуюся на сайте парламента Германии, о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"На веб-странице парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо мюнхенской общине за инициативу и всем украинцам Германии за ее поддержку. Призываю украинцев во всем мире поддержать этот призыв - каждый может подписать петицию, а кто знает немецкий язык - присоединиться к ее обсуждению", - написал глава МИД на своей странице Фейсбук во вторник.

Он также указал ссылку на петицию, опубликованную на сайте Бундестага.

"Наш с вами, друзья, моральный долг перед миллионами невинных жертв Голодомора вижу в том, чтобы в мире жила память о них, о трагедии украинского народа. Мир должен знать правду о кровавых, людоедских преступлениях советского режима, чтобы быть в состоянии реагировать на современные проявления сталинизма, которые лелеет нынешняя российская власть", - подытожил П.Климкин.

Напомним, в конце марта американский штат Луизиана признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

В ноябре президент Украины Петр Порошенко заявлял, что историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации.

"Историческая ответственность за Голодомор лежит на РФ как правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности", - заявлял Порошенко. Кроме того, он подчеркнул, что РФ разворачивает агрессию против Украины с целью "возвращения ее в империю".