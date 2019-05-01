Ринкевичс считает, что выдача РФ паспортов на Донбассе это тихая аннексия

Новости Украины: Украина, Грузия и Молдова нуждаются в поддержке в противодействии российской агрессии.

Решение Москвы об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса является попыткой тихой аннексии, требующей решительной реакции ЕС. Такое мнение на пресс-конференции в Варшаве выразил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

“Это полностью недопустимо, это является попыткой осуществления тихой аннексии. Я считаю, что все страны региона должны в этом деле быть объединенными, и мы нуждаемся в значительно более сильной, решительной реакции ЕС на такие действия”, - подчеркнул Ринкевичс.

Он отметил, что Украина, Грузия и Молдова нуждаются сегодня в поддержке не только в осуществлении реформ, но и в противодействии российской агрессии.

Министр, прибывший в Варшавку по случаю 15-летия присоединения к ЕС десяти стран, также поблагодарил Польшу за военное присутствие в Латвии в рамках контингента НАТО.